Таким чином військовослужбовці, зокрема офіцери, демонструють своє небажання брати участь у військових діях проти України, пише Politeka.net з посиланням на джерела в Міноборони України.

Як відомо, загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку зберігається на високому рівні. Про це раніше повідомили в Генштабі ЗСУ, підкресливши, що сили оборони України готові до відсічі.

У той же час дані розвідки свідчили про те, що Білорусь вступить у війну з Україною на боці Росії протягом найближчих 1-2 днів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов попередив, що що українські захисники будуть знищувати всіх солдатів армії Білорусі, які перетинають кордон з Україною.

"Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений. Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно тільки Путіну. Президент РФ примушує Олександра Лукашенка прийняти рішення про вторгнення білоруської армії, але той розуміє, що це буде крахом для Білорусі", - заявив Данилов додавши, що Росія вже використовує територію Білорусі для підтримки своєї агресії проти України, але хоче втягнути білорусів у війну ще більше.

Багато військових Білорусі, розуміючи, що в Україні їх чекає тільки смерть, вже шукають можливості здатися в полон. Про це в ефірі телеканалів заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію, і вони вже починають віддавати собі звіт, що насправді виконання такого наказу ㅡ це вчинення військового злочину", — пояснила Маляр.

Вона заявила, що від білоруських військовослужбовців є запит на інформацію, як здатися в полон, коли почнуться активні дії. Міноборони намагається донести цю інформацію "різними інформаційними шляхами".

Тим часом в телеграм-каналах поширюються кадри з білоруського Гомеля, на яких, як стверджуються, машини, в яких перевозять поранених окупантів.

Згідно з українськими розвідданими з Гомеля в РФ вже вивезли понад 2500 трупів росіян.