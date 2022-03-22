Об этом в интервью для BBC сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, Зеленский – единственный человек, который точно понимает все аспекты того, что сейчас происходит между двумя странами. И по войне, и по обороне, и в отношении потребностей и того, куда "мы можем зайти или не зайти".
Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что встреча между Зеленским и Путиным - является ключевой для того, чтобы был мир.
"Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась", – пояснил Подоляк, добавив, что когда рабочие группы разработают предыдущие документы – они будут переданы президентам. Те, в свою очередь, оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать вдвоем.
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Тогда, по словам Подоляка, эта встреча может состояться, но ее конкретной даты нет.
Кроме того, Подоляк объяснил структуру переговоров. Кроме главной переговорной группы, которую все знают, есть и другие.
Политсоветники-консультанты. Не только из Украины и РФ, но и из других стран – потенциальных гарантов. С ними взаимодействует председатель ОП Андрей Ермак. Их вовлечение Подоляк объясняет так:
«Ведь это не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира...».
Юридические группы. Выверяют все наработки.
Консультативные группы. Анализируют, насколько украинское общество примет предложения власти. Иначе, как говорит Подоляк, Киев не сможет имплементировать наработки в общие гарантии безопасности.
Напомним, Арестович пояснил, в каких границах должна быть признана Украина.
Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, как помочь оккупированному Херсону и Мариуполю: "Давайте устроим рельсовую войну".
Также Politeka.net писала, как решить вопрос с оккупированными Крымом и Донбассом.