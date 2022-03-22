Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина

Об этом в интервью для BBC сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Зеленский – единственный человек, который точно понимает все аспекты того, что сейчас происходит между двумя странами. И по войне, и по обороне, и в отношении потребностей и того, куда "мы можем зайти или не зайти".

Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что встреча между Зеленским и Путиным - является ключевой для того, чтобы был мир.

"Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась", – пояснил Подоляк, добавив, что когда рабочие группы разработают предыдущие документы – они будут переданы президентам. Те, в свою очередь, оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать вдвоем.

Тогда, по словам Подоляка, эта встреча может состояться, но ее конкретной даты нет.

Кроме того, Подоляк объяснил структуру переговоров. Кроме главной переговорной группы, которую все знают, есть и другие.

Политсоветники-консультанты. Не только из Украины и РФ, но и из других стран – потенциальных гарантов. С ними взаимодействует председатель ОП Андрей Ермак. Их вовлечение Подоляк объясняет так:

«Ведь это не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира...».

Юридические группы. Выверяют все наработки.

Консультативные группы. Анализируют, насколько украинское общество примет предложения власти. Иначе, как говорит Подоляк, Киев не сможет имплементировать наработки в общие гарантии безопасности.

Напомним, Арестович пояснил, в каких границах должна быть признана Украина.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал, как помочь оккупированному Херсону и Мариуполю: "Давайте устроим рельсовую войну".

Также Politeka.net писала, как решить вопрос с оккупированными Крымом и Донбассом.