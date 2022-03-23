Такие данные, как пишет Politeka.net, приводит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что украинская разведка получила подтверждения тому, что силами росгвардии ведется подготовка к блокировке движения по Крымскому мосту в сторону РФ.

«Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ. Формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных «террористических атак», - заявляют в разведке.

Таким образом власть РФ пытается отреагировать на панические настроения среди граждан, незаконно переселившихся в украинский Крым после февраля 2014 года – оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова.

Утверждается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма.

«При этом в первых рядах «беглецов» члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы», - заявляют в разведке.

Таким образом тысячи граждан РФ, незаконно находящиеся на полуострове и начинающие понимать неуверенность своего правового статуса, фактически стали «заложниками».

Напомним, выяснилось имя генерала РФ, который руководит бомбежкой и осадой Мариуполя.

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