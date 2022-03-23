У публічному просторі залишилися тільки Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, прес-секретар Путіна Пєсков і російські пропагандисти.

Про це у своєму телеграм-каналі заявив радник глави ОП України Михайло Подоляк, коментуючи інформацію, що раніше з'явилася у ЗМІ ,про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу перестав з'являтися в публічному просторі з 11 березня.

Таким чином його не видно вже 12 днів з 28, поки йде війна в Україні.

"Вже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ і на публічних протоколах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії-міністра Шойгу і начштабу Герасимова. Зникнувши. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включаючи голів спецслужб Патрушева, Бортникова, Наришкіна. Також зникли з обов'язкових протоколів. Голосніше, ніж зазвичай, мовчать економісти-прем'єр Мішустін, глава ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, все намертво зникли навіть з публічного протокольного простору", - зазначає у своєму коментарі Подоляк.

В результаті в публічному просторі залишилися тільки Лавров і Пєсков

Як зазначає Подоляк, Лавров намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, Європа може задумати погане, а Пєсков продовжує вірити, «що все «за планом спецоперації».

«І тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій з нафтовим ембарго і закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі цілком конкретні юридичні претензії "після", - коментує Подолк "тишу" про інших високопоставлених осіб РФ.

Дрбавім, раніше російські журналісти-розслідувачі з видань "Медиазона" і "Агентство"зазначили, що до 11 березня Шойгу з'являвся в новинах майже кожен день, проте після цієї дати він з'являтися перестав. В оточенні міністра журналістів запевнили, що він нібито нездоровий - проблеми з серцем.

Нагадавши, з'ясувалося ім'я генерала РФ, який керує бомбардуванням і облогою Маріуполя.

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