Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам мира с просьбой сделать все возможное, чтобы остановить Россию, которая ровно месяц назад начала полномасштабное вторжение в Украину

По словам Зеленского, террор против мирных людей продолжается, но Украина обязательно одержит победу.

"Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто действует в поддержку Украины, в поддержку свободы. Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже месяц! Так долго! Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на земле. Поэтому я прошу вас выступить против войны!",- заявил президент Украины.

При этом он обратился к гражданам России, которые не поддерживают войну, и рекомендовал им рассказывать правду о том, что происходит в Украине.

Также глава государства сообщил, что в ближайшее время произойдут три важные саммиты НАТО, ЕС и Большой семерки, на которых будет представлена позиция Киева. "И мы увидим - кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", - анонсировал президент.

Зеленский также отметил, что власти России обманула сама себя.

«Они были уверены, что Украина – это не государство, что мы не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их государственное самоубийство. А мы лишь защищаем свою жизнь, свою свободу, наше собственное государство. Наших детей, а следовательно, наше будущее. Это война за независимость. И мы должны победить».

Напомним, силы ВСУ в Бердянске уничтожили огромный корабль, которым хвастались россияне.

Также сообщалось, что российские олигархи крайне недовольны санкциями и ищут возможности остановить президента Путина.

Кроме того Politeka.net писала, что в Крыму началась паника и массовая продажа жилья.