Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Так згідно з даними української розвідки, в Москві пройшла зустріч російського олігарха Петра Авена і казахського мільярдера Олександра Машкевича.
В ході зустрічі Авен зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна: санкції, накладені на Росію і конкретних бізнесменів через війну в Україні завдали серйозного удару по статкам російських мільярдерів.
Також, згідно з даними розвідки, на зустрічі обговорювалося, що представники російського великого бізнесу намагаються знайти шляхи впливу на Путіна або на його близьке оточення з силового блоку. При цьому наголошується, що Путін знаходиться в жорсткій ізоляції і практично нікого до себе не підпускає. Особливо олігархів, яких він вважає ненадійними.
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"Втім, великий російський бізнес вже готовий до радикальних кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - запевняють у розвідці Міноборони України.
Петро Авен: російський політик і бізнесмен. Президент ВАТ Акціонерний комерційний банк "Альфа-Банк". За версією Forbes, в 2021 році зайняв 30-е місце в списку 200 найбагатших бізнесменів Росії, володіючи особистим статком в $5,3 млрд.
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Крім того Politeka.net повідомляла, що офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.
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