Так, на своей странице в Twitter Саакашвили «по-дружески» предупредил Лукашенко о тяжелых последствиях, если его войска пересекут границу Украины.
«Лука, я тебе никогда не давал плохих советов. Если ты пошлёшь войска в Украину, максимум через месяц тебя уже не будет у власти и очень плохо закончишь. Путину твоя судьба до лампочки, сам знаешь», - написал Саакашвили.
Кроме того экс-президент Грузии назвал города, которые играют ключевое значение в войне с Россией.
«Сейчас вопрос окончательной победы Украины решается особенно в Харькове и Николаеве. Дорогие харьковчане, николаевцы и их защитники, от вас зависит судьба Украины и всего мира. Молюсь за вашу победу», - написал Саакашвили.
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Напомним, ранее Генштаб Украины предупредил, что существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне Российской Федерации.
Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства".
Напомним, Politeka.net сообщала, что офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.
Также Politeka.net писала, что часть подраздедений Беларуси убрали от границ с Украиной.
Кроме того Politeka.net сообщала, что разведчики выяснили, что обещают белорусам за войну в Украине.