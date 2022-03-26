Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пропажу министра обороны России Сергея Шойгу, а также рассказал о потерях у российских оккупантов.

Эти темы глава украинского государства поднял в своем новом видеообращении.

Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что российское руководство просчиталось насчет Украины «в каждом пункте». По словам президента, для нашей страны эта война – народная, а значит Украина будет держаться.

«Мы не поступимся ни суверенитетом, ни территориями», - подчеркнул Зеленский.

Президент отметили, что противник несет колоссальные потери, озвучив цифру в 16 тысяч погибших российских военных.

«16 тысяч российских военных уже погибли. Зачем? Что это и кому дает?», - поинтересовался Зеленский.

Он также решил прокомментировать ситуацию с «исчезновением» из медийного пространства министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ранее на этот странный факт обратили внимание СМИ, которые удивились тому, что во время военных действий глава Минобороны РФ не появляется на публике с 11 марта.

«За неделю, которая проходит, наши героические Вооруженные силы нанесли врагу мощные удары. Заметны потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, он лично захотел навестить Чернобаевку?», - пошутил Зеленский.

Напомним, Зеленский обратился к НАТО по поводу боевых самолетов.

Как сообщала Politeka, Зеленский записал новое видеообращение, война идет уже месяц.

Также Politeka писала, что Зеленский мощно выступил перед французским парламентом, кадры.