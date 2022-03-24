Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО предоставить нашему государству военную помощь в объемах, которые позволят украинской армии противостоять военному арсеналу Российской Федерации.

Об этом говорится на официальном сайте Президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинская армия уже месяц противостоит вторжению РФ в неравных условиях. Следствием российского превосходства являются многочисленные жертвы, в том числе и среди мирного населения Украины.

«Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь – без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое, любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц», – сказал Президент.

Он напомнил, что Украина обращалась к НАТО с просьбой закрыть небо для российской военной авиации или предоставить самолеты.

"У вас тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали ни одного. Мы обращались за танки, чтобы мы могли деблокировать наши города, которые сейчас гибнут, – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и другие. Города, в которых Россия держит в заложниках сотни тысяч людей, искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего нет там. Вы имеете не менее 20 тысяч танков! Украина просила процент, один процент от всех ваших танков! Отдать нам или продать. Но мы не имеем пока ясного ответа. Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи», – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский записал новое видеообращение, война идет уже месяц: «Я прошу вас...».

Также сообщалось, что российские олигархи крайне недовольны санкциями и ищут возможности остановить президента Путина.

Кроме того Politeka.net писала, что в Крыму началась паника и массовая продажа жилья.