Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro. Как сообщил французский лидер, европейские политики обсудили с украинской властью и мэром Мариуполя Вадимом Бойченко возможность эвакуации всех жителей осажденного города, которые захотят его покинуть.

«В этом городе с населением более 400 тысяч человек еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях. Были конкретные разговори с мэром Мариуполя, это открыто обсуждалось с президентом Зеленским и украинской властью. Мы готовы сделать это в ближайшие дни», - объявил Макрон.

При этом президент Франции добавил, что на этих выходных планирует «уточнить детали» этой гуманитарной операции в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Макрон назвал готовящуюся гуманитарную операцию по спасению мариупольцев «исключительной».

Отметим, что Мариуполь оказался окружен российской оккупационной армией почти месяц назад. С тех пор враг беспощадно уничтожал город, не оставляя целым ни один район. Люди оказались в настоящей блокаде без света, газа, воды и связи с внешним миром. Из-за непрекращающихся боевых действий организованная эвакуация из города невозможна: люди выбираются на собственном транспорте или пешком - на свой страх и риск.

Напомним, множество украинцев погибли в результате бомбежки Драмтеатра в Мариуполе.

Как сообщала Politeka, в Мариуполе под завалами погибла 11-летняя украинская гимнастка.

Также Politeka писала, что опубликован разговор генерала, руководящего осадой Мариуполя.