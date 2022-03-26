Среди стран-членов НАТО выросла поддержка введения миротворцев в Украину.

Об этом заявил Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий, передает RMF24.

«Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили своё одобрение, но они также ожидают определённой поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО», – сказал он.

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