В Польше сделали довольно громкое насчет Калининградской области, которая на данный момент входит в состав российской федерации.
Как передает Антон Геращенко, экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Калининград должен принадлежать его стране.
"Калининградская область – это территория, которая находится под российской оккупацией с 1945 года. Эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше. Теперь о ней стоило бы говорить как об отвоеванных землях. Калининградская область, на мой взгляд, является частью Польши. Мы имеем право претендовать на ту территорию", - заявил генерал.
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