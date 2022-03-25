Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы российских оккупантов в его страну.

Как пишет Politeka.net, российские оккупанты после вторжения в Украину стали угрожать и Польше. Президент Анджей Дуда решил ответить на угрозы, передает "Европейская правда".

"Мы должны готовиться к тому, что кто-то на нас нападет. Если кто-то хочет напасть на нас, будь то с севера, или с востока, или с любой другой стороны, он должен учитывать, что мы будем твердо стоять на защите своей родины", - заявил президент.

Также Дуда отметил, что Польша довольно большая страна, поэтому есть где хоронить агрессоров.

Данный ответ президент Польши дал после заявлений на пропагандистских каналах России, где обещали при помощи ядерного оружия стереть Варшаву с лица земли за 30 секунд.

При этом Дуда заявил, что Польша хочет жить в мире.

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