Оккупанты начинают выводить части своих подразделений с территории Украины на ротацию.
В то же время, в российской армии проходят кадровые чистки и изменения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада".
В частности, был уволен генерал, руководитель одной из танковых армий, которая отвечала за взятие Харькова.
"То есть они меняют ряд руководителей подразделений. Они понимают, что у них ничего не удается и сейчас начинают грызться внутри. Это большой плюс", – подчеркнул Денисенко.
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Советник министра добавил, что у России еще есть человеческие ресурсы и достаточно большое количество техники. Сейчас известно о скоплениях военных на территории Беларуси, а также на границе с Харьковщиной.
Также оккупанты наращивают свои силы на территории Крыма, на границе с Херсонской областью.
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