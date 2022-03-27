Оккупанты начинают выводить части своих подразделений с территории Украины на ротацию.

В то же время, в российской армии проходят кадровые чистки и изменения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада".

В частности, был уволен генерал, руководитель одной из танковых армий, которая отвечала за взятие Харькова.

"То есть они меняют ряд руководителей подразделений. Они понимают, что у них ничего не удается и сейчас начинают грызться внутри. Это большой плюс", – подчеркнул Денисенко.

Советник министра добавил, что у России еще есть человеческие ресурсы и достаточно большое количество техники. Сейчас известно о скоплениях военных на территории Беларуси, а также на границе с Харьковщиной.

Также оккупанты наращивают свои силы на территории Крыма, на границе с Херсонской областью.

Напомним, оккупанты готовят наступление на Киев, пытаются перегруппироваться

А еще Politeka писала, что отправка в Украину белорусских подразделений и ракет: Генштаб раскрыл новые данные

Также Politeka сообщала, что оккупанты обстреляли еще один город на Киевщине: что известно о пострадавших