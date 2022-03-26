Председатель Киевской Областной Государственной Администрации Александр Павлюк рассказал о ситуации в Киевской области.
Так, по его словам из заявления в телеграм-каналах, в Славутиче ситуация стабилизировалась, предлагается организация гуманитарного коридора из города. Информация о погибшем местном населении проверяется;
«Долгий» комендантский час в Киеве был отменен, ранее планировалось обезопасить жителей из-за угрозы деятельности диверсионных групп, «но ситуация стабилизирована и нет целесообразности создавать излишнее социальное напряжение»;
На данный момент оккупанты пытаются перегруппироваться и провести наступление на город, украинские защитники работают активно над тем, чтобы оттеснить врага от границ столицы.
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Также стало известно, что российские оккупанты обстреляли город Боярка, Киевская область. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура у себя в тг-канале.
"В результате обстрела Боярки на Киевщине ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок - начато досудебное расследование Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка", - сообщили в ведомстве.
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