На данный момент оккупанты пытаются перегруппироваться и провести наступление на город.

Председатель Киевской Областной Государственной Администрации Александр Павлюк рассказал о ситуации в Киевской области.

Так, по его словам из заявления в телеграм-каналах, в Славутиче ситуация стабилизировалась, предлагается организация гуманитарного коридора из города. Информация о погибшем местном населении проверяется;

«Долгий» комендантский час в Киеве был отменен, ранее планировалось обезопасить жителей из-за угрозы деятельности диверсионных групп, «но ситуация стабилизирована и нет целесообразности создавать излишнее социальное напряжение»;

На данный момент оккупанты пытаются перегруппироваться и провести наступление на город, украинские защитники работают активно над тем, чтобы оттеснить врага от границ столицы.

Также стало известно, что российские оккупанты обстреляли город Боярка, Киевская область. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура у себя в тг-канале.

"В результате обстрела Боярки на Киевщине ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок - начато досудебное расследование Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка", - сообщили в ведомстве.

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