Таковы данные разведки, озвученные министерством обороны Британии, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение министерства в Twitter.

«Нехватка материально-технического обеспечения усугубляется продолжающимся отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев», - говорится в сообщении.

Наибольших успехов путинская армия добилась на юге в районе Мариуполя, где боевые действия продолжаются, поскольку Россия пытается захватить порт.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разрешал украинским военным покинуть Мариуполь, но они отказались.

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"Я разговаривал с этими ребятами. Я им тоже говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте".

танк ВСУ, Мариуполь

Я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает — российских солдат и граждан Украины, всех... А наши военные не готовы оставить даже мертвых военных. Выйти и где-то похоронить, закопать, как мусор — они не готовы. Причем не офицеров, а всех. Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить".

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира.

Также Politeka писала, что в МВД Украины предупредили о том, что враг меняет стратегию - ракетных ударов станет больше.

Кроме того Politeka.net сообщала со ссылкой на новые данные Генштаба ВСУ, что потери оккупантов продолжают расти.