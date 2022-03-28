Враг проводит перегруппировку и наращивает силы для выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, согласно данным Генштаба, РФ планирует отправку военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации - Владивосток). Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации - Хабаровск).

Между тем на Волынском направлении отмечается наличие до четырех БТГр из состава Вооруженных сил Республики Беларусь, привлекаемых к усилению и охране белорусско-украинской границы.

«Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил республики беларусь к ведению боевых действий на территории Украины», - подчеркивают в Генштабе.

Враг осуществляет перегруппировку войск и отвод отдельных подразделений на территорию Беларуси для восстановления боеспособности.

В Гомельской области Республики фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении государственной границы с Украиной.

Противник продолжает блокировать и обстреливать Чернигов.

В районе Сум активных боевых действий враг не проводил, продолжал перегруппировку войск и вывод их на территорию рф для восстановления боеспособности. По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Так, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне.

Напомним, Арестович предупредил о сложном периоде на фронте.

Также Politeka.net сообщала, что Саакашвили предупредил Лукашенко о тяжелых последствиях вторжения его армии на территорию Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что офицеры Беларуси, не желая воевать с Украиной, начали массово уходить на пенсию.