По словам Падалко, больше недели все ее мысли были посвящены Ирпеню, ведь именно там ее супруг Егор Соболев со своими побратимами получил задание.
«Долгие дни без связи, потом одиночные смс, и сегодня наконец... Ирпень полностью освобожден от оккупантов! Зачистки продолжаются...», - сообщила Падалко, опубликовав кадры супруга в военном обмундировании и разгромленного оккупантами города.
«Маленький уютный городок разбомблен. Мы только прошлым летом ездили туда на матч сына против местной футбольной команды, потому, как я понимаю, зачистить от орков местный стадион (голубые руины) было особенно ценно. Еще недавно мы там сидели счастливой объединенной семьей, где самым большим нашим вызовом было перекричать:) очень активных мам местной команды...», - поделилась воспоминаниями Падалко.
Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене были убиты родители главного дирижера Львовской оперы Ивана Чередниченко.
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«Всем безгранично благодарен за помощь в поиске и поддержке… но, к сожалению, сегодня волонтеры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы… поэтому предыдущий пост о поиске удаляю…», - написал Чередниченко на своей странице в Facebook.
28 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город наконец освобожден от российских захватчиков:
"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям".
По его словам, в городе продолжаются зачистки, а также ожидаются еще атаки врага, поэтому возвращаться пока очень опасно.
В настоящее время в Ирпене остается около 4 тысяч мирных жителей, которых мэр города просит эвакуировать.
Также Politeka.net писала, что российских солдат на войну в Украину отправляет комиссар родом из Киевщины, фото.
Кроме того Politeka.net сообщала, что появились фото с места трагедии, где российские военные расстреляли авто с семьей, которая пыталась эвакуироваться.