Муж телеведущей «1+1» Марички Падалко принимает участие в освобождении Ирпеня. Из-за военных действий мужчина днями не связывался со своей семьей

По словам Падалко, больше недели все ее мысли были посвящены Ирпеню, ведь именно там ее супруг Егор Соболев со своими побратимами получил задание.

«Долгие дни без связи, потом одиночные смс, и сегодня наконец... Ирпень полностью освобожден от оккупантов! Зачистки продолжаются...», - сообщила Падалко, опубликовав кадры супруга в военном обмундировании и разгромленного оккупантами города.

«Маленький уютный городок разбомблен. Мы только прошлым летом ездили туда на матч сына против местной футбольной команды, потому, как я понимаю, зачистить от орков местный стадион (голубые руины) было особенно ценно. Еще недавно мы там сидели счастливой объединенной семьей, где самым большим нашим вызовом было перекричать:) очень активных мам местной команды...», - поделилась воспоминаниями Падалко.

Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене были убиты родители главного дирижера Львовской оперы Ивана Чередниченко.

«Всем безгранично благодарен за помощь в поиске и поддержке… но, к сожалению, сегодня волонтеры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы… поэтому предыдущий пост о поиске удаляю…», - написал Чередниченко на своей странице в Facebook.

28 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город наконец освобожден от российских захватчиков:

"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям".

По его словам, в городе продолжаются зачистки, а также ожидаются еще атаки врага, поэтому возвращаться пока очень опасно.

В настоящее время в Ирпене остается около 4 тысяч мирных жителей, которых мэр города просит эвакуировать.

Также Politeka.net писала, что российских солдат на войну в Украину отправляет комиссар родом из Киевщины, фото.

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