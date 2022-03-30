Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины.
Всего планируется выдать не менее 10 миллионов продуктовых наборов. Их сбором занимается Министерство экономики. Наборы будут направляться в областные военные администрации после того, как они отправят соответствующие заявки в Минэкономики. В заявках должно быть указано, какой объем наборов требуется, а также, куда их нужно доставить.
Порядком выдачи продуктов, а также организацией их раздачи будут заниматься областные военные администрации.
На такие наборы смогут рассчитывать жители следующих областей:
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- Черниговская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Одесская,
- Днепропетровская,
- Волынская,
- город Киев.
Ранее стало известно содержание одного такого продуктового набора. Так, на одного человека в месяц планируют выделять:
- зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
- крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;
- макаронные изделия – 1 кг;
- масло подсолнечное – 1 кг;
- мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;
- сахар – 1 кг;
- молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
- хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;
- чай, кофе – 200 г.
Напомним, украинцы получат продукты бесплатно, решение Кабмина.
Как сообщала Politeka, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.
Также Politeka писала, что в Украине существенно подорожает сливочное масло.