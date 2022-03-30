Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины.

Всего планируется выдать не менее 10 миллионов продуктовых наборов. Их сбором занимается Министерство экономики. Наборы будут направляться в областные военные администрации после того, как они отправят соответствующие заявки в Минэкономики. В заявках должно быть указано, какой объем наборов требуется, а также, куда их нужно доставить.

Порядком выдачи продуктов, а также организацией их раздачи будут заниматься областные военные администрации.

На такие наборы смогут рассчитывать жители следующих областей:

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  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Одесская,
  • Днепропетровская,
  • Волынская,
  • город Киев.

Ранее стало известно содержание одного такого продуктового набора. Так, на одного человека в месяц планируют выделять:

  • зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
  • крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;
  • макаронные изделия – 1 кг;
  • масло подсолнечное – 1 кг;
  • мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;
  • сахар – 1 кг;
  • молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
  • хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;
  • чай, кофе – 200 г.

Напомним, украинцы получат продукты бесплатно, решение Кабмина.

Как сообщала Politeka, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

Также Politeka писала, что в Украине существенно подорожает сливочное масло.