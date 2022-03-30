Жители регионов, в которых идут активные боевые действий, смогут получать бесплатные продуктовые наборы от государства.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины.

Всего планируется выдать не менее 10 миллионов продуктовых наборов. Их сбором занимается Министерство экономики. Наборы будут направляться в областные военные администрации после того, как они отправят соответствующие заявки в Минэкономики. В заявках должно быть указано, какой объем наборов требуется, а также, куда их нужно доставить.

Порядком выдачи продуктов, а также организацией их раздачи будут заниматься областные военные администрации.

На такие наборы смогут рассчитывать жители следующих областей:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Киевская,

Житомирская,

Одесская,

Днепропетровская,

Волынская,

город Киев.

Ранее стало известно содержание одного такого продуктового набора. Так, на одного человека в месяц планируют выделять:

зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;

крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;

макаронные изделия – 1 кг;

масло подсолнечное – 1 кг;

мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;

сахар – 1 кг;

молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;

хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;

чай, кофе – 200 г.

Напомним, украинцы получат продукты бесплатно, решение Кабмина.

Как сообщала Politeka, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

Также Politeka писала, что в Украине существенно подорожает сливочное масло.