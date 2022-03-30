Когда представители стран-гарантов видят, с чего начинала украинская делегация на переговорах с рф и видят, на каких позициях она сейчас, они говорят, что это "круто".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

По его словам, у украинской делегации и россиян были «начальные запросные позиции».

«Поверьте мне, что представители стран-гарантов, когда видят с чего мы начинали и где находимся через три недели переговоров, то они очень оптимистичны. Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И это заслуга не столько нас, как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные Силы» - подчеркнул Арахамия.

Он также пояснил, что переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Поэтому есть надежда, что позиции украинской делегации будут еще лучше, ведь все еще будет меняться.

«Начальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего часа», - рассказал Арахамия, с чего начинались переговоры с Россией.

За словами Арахамії, на переговорах россияне говорят о том, чтобы были отменены санкции, отозваны судебные иски, но позиция Украины остается неизменной: международные санкции накладывают международные партнеры, это предмет их дискусіїї, а не украинской делегации.

Напомним, Алексей Арестович доступно пояснил, на что влияют переговоры с РФ.

Также сообщалось, что, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты тащат в Украину бойцов из Осетии и Абхазии.

Добавим, что после переговоров 29 марта в Стамбуле стало известно, какая судьба ждет Донбасс и Крым.