Блогер Алексей Копытько рассказал, как Украина на практике обеспечивает безопасность НАТО.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Даже до самых отвлечённых деятелей в Альянсе начинает доходить то, о чём им говорилось давно: Россия не угомонится на нас, ибо её цель - показать превосходство своего образа жизни над всякими натами и еэсами, качнуть их. Показать неспособность реагировать быстро", - пишет Копытько.

По его словам, самое очевидное - атака на страны Балтии - рассматривается уже не в контексте "если", а в контексте "когда, при каких условиях".

"Но тут есть нюанс. В случае атаки на Блок крайне важен молниеносный результат. Чтобы просто не успели среагировать. Для обеспечения этого результата нужны специально обученные люди и техника. В первую очередь - десант и морпехи. Но!

Российский десант и морпехи сейчас массово гниют под Киевом, в Мариуполе, в Харьковской, Херсонской областах и на других участках фронта. Уже минус 131 вертолёт (и минус сотня опытных пилотов). Это не столько количественный, сколько очень качественный урон, который понесла российская армия.

Да, в России ещё есть боеспособный десант. Но, во-первых, ещё не вечер. Во-вторых, того, что уже перемололи наши, может не хватить для обеспечения необходимой мощи удара. А качественные потери восполняются на порядок сложнее.

Так что нет ни грамма преувеличения в утверждении, что Украина защищает Европу", - утверждает блогер.

Напомним, Алексей Арестович доступно пояснил, на что влияют переговоры с РФ.

Также сообщалось, что, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты тащат в Украину бойцов из Осетии и Абхазии.

Добавим, что после переговоров 29 марта в Стамбуле стало известно, какая судьба ждет Донбасс и Крым.