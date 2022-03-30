В США считають, что окружение просто боится доносить Путину реальное положение дел на фронте.

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что до президента страны-террориста РФ Путина не доходит информация о реальном положении дел на фронте после полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому официальные представители США, в отличие от тех же Макрона и Шольца, сейчас даже не пытаются говорить с Путиным.

Как сообщил представитель администрации Байдена каналу NBC, руководство США исходит из того, что до Путина не доносится информация о реальном положении дел на фронте, о действиях российской армии, об экономических санкциях и их последствиях. Ближайшее окружение просто боится сказать Путину правду.

Отметим, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве, где рассказал, что ожидает российский рубль и экономику.

"В ближайшие годы ВВП России сократится вдвое. Российская экономика была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира", - сообщил американский президент во время выступления.

Также президент США отметил, что Запад объединился, чтобы ухудшить экономическую систему России. Более 400 компаний уже под санкциями.

Напомним, Сорвало башню от встречи: ВСУ показали, что осталось от танка оккупантов.

Как сообщала Politeka, "Ни грамма преувеличения": как Украина обеспечивает безопасность НАТО.

Также Politeka писала, что Подоляк акцентировал на важных моментах в переговорах с РФ: "Уже не использует ультиматумы".