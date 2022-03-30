Владимир Зеленский обратился к парламенту Норвегии, у которого попросил мощное оружие для уничтожения оккупантов.

Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский продолжает выступать перед парламентами разных стран, чтобы рассказать, что происходит в Украине. Также украинский глава просит о помощи для украинцев. А сегодня, 30 марта, Зеленский выступил перед парламентом Норвегии.

Зеленский попросил у норвежцев оружие, которое может помочь украинцам в борьбе. Акцентировал внимание президент Украины и на ракетах "Гарпун", которые работаю против кораблей.

"Свобода должна быть вооружена не хуже тирании. Я хочу назвать чётко, что нам нужно. Это противокорабельное вооружение — ракеты «Гарпун», а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Всё оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы", - сказал Зеленский.

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