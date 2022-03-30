Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский продолжает выступать перед парламентами разных стран, чтобы рассказать, что происходит в Украине. Также украинский глава просит о помощи для украинцев. А сегодня, 30 марта, Зеленский выступил перед парламентом Норвегии.
Зеленский попросил у норвежцев оружие, которое может помочь украинцам в борьбе. Акцентировал внимание президент Украины и на ракетах "Гарпун", которые работаю против кораблей.
"Свобода должна быть вооружена не хуже тирании. Я хочу назвать чётко, что нам нужно. Это противокорабельное вооружение — ракеты «Гарпун», а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Всё оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы", - сказал Зеленский.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Вынуждены вернуться в Беларусь: в разведке Британии раскрыли, как изменилась ситуация на передовой
Не замедлят войну и не отменят: Арестович доступно объяснил, на что влияют переговоры с РФ
Объявлены результаты переговоров с РФ: что будет с Крымом, Донбассом и каков "дипломатический" вариант окончания войны
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Напомним, давили танками: мэр Ирпеня рассказал, сколько людей погибло в городе
А еще Politeka сообщала, что в администрации Байдена рассказали, почему США не пытается говорить с РФ
Также Politeka писала, что сорвало башню от встречи: ВСУ показали, что осталось от танка оккупантов