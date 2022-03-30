Мэр Ирпеня Александр Макрушин рассказал, сколько украинцев погибли за время войны в городе.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 35-е сутки защищают свою землю от оккупационных войск России. На днях стало известно, что Ирпень был освобожден от вражеских войск. А сегодня, 30 марта, мэр города Александр Макрушин рассказал, сколько людей погибли за время войны в Ирпени, передает "Украинская правда".

"Люди, которые им не нравились (русским – ред.) – их просто расстреливали.

Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танцами они украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто замучили в асфальт. На это было страшно смотреть.

К сожалению, 16 ребят из нашей теробороны погибли, 29 - в больнице. Если с ВСУ, то до 50 человек погибли и около 100 раненых", - сказал мэр.

Также глава города отметил, что около 300 людей погибли среди мирных жителей.

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