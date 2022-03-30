Одной из боевых бригад Сухопутных войск ВС Украины уничтожена колонна техники российских оккупантов. Соответствующие кадры опубликовал Генштаб ВСУ на странице в Фейсбук.

"Из около полутора десятка единиц, которые передвигались, 5 уничтожено полностью. Другие имеют повреждения разной степени. Вместе победим!» - говорится в сообщении.

Отметим, по информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие ориентировочные потери оккупантов с 24 февраля до утра 30 марта составили около 17 тысяч 300 человек личного состава, танки — 605 единиц, боевые бронированные машины — 1 тысяча 723 единиц, артиллерийские системы — 305 единиц, реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 96 единиц, средства противовоздушной обороны — 54 единицы, самолеты — 131 единица, вертолеты — 131 единица, автомобильная техника — 1 тысяча 184 единицы, корабли/катера — 7 единиц, цистерны с горючим — 75 единиц, беспилотники оперативно-тактического уровня — 81 единица, специальная техника — 21 единица, пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 единицы.

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