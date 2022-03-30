За месяц войны Украину покинули почти 4 миллиона человек, еще 6,5 миллиона вынужденно переехали и расселились в пределах страны.

Уже около 4 миллионов человек покинули страну после полномасштабного вторжения России в Украину. Такие данные по состоянию на 28 марта представили в Организация Объединенных Наций.

"Более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны. Еще 6,5 млн были перемещены внутри страны. При этом, 13 млн – "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехать", - говорится в сообщении ООН.

Отметим, что больше всего украинских беженцев приняли в соседней Польше. Президент Анджей Дуда во время видеоконференции с Владимиром Зеленским рассказал, что его страна приняла уже 2,3 млн украинских беженцев и обеспечивает их всем необходимым. В частности, украинцы могут воспользоваться денежной помощью в Польше, подав заявление на программу "Семья 500+".

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