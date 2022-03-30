После неоднозначной реакции общества на результаты переговоров с российской делегацией в Турции Арестович выпустил новое видеообращение к украинцам. В нем он пояснил, что ждет Украину в соответствии с промежуточными договоренностями.
«Мы уходим в ЕС, получаем огромные деньги на восстановление и получаем гарантии лучше чем в НАТО», - отметил советник главы ОП.
Он подчеркнул, что Украина не идет на компромиссы с напавшей на нее Россией. Более того, нашей стороне удалось улучшить свои позиции по всем пунктам переговоров.
Как рассказал Арестович, в ходе переговоров обсуждались в числе прочего возможные гарантии безопасности для Украины. В число стран-гарантов попала и РФ, что вызвало много вопросов. Однако, как пояснил Арестович, Россия оказалась в списке исключительно из-за того, что является постоянным членом совбеза ООН.
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В случае военной агрессии против Украины страны-гаранты обязуются в течение трех дней провести экстренные консультации, предоставить военную, экономическую, гуманитарную и политическую помощь Украине. Речь идет в том числе о поставках оружия, боеприпасов и закрытом небе.
«Гаранты обязываются благоприятствовать и помогать вступлению Украины в ЕС, Россия в том числе. Она с этим согласилась», - подчеркнул Арестович.
По его словам, именно украинская армия добилась того, что процесс вступления Украины в Евросоюз ускорился минимум на 15 лет.
Напомним, Арахамия рассекретил неизвестные детали переговоров с РФ.
Как сообщала Politeka, Арестович рассказал об активной фазе боевых действий в Украине.
Также Politeka писала, что Арестович доступно объяснил, на что влияют переговоры с РФ.