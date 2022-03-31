Давид Арахамія повідомив, що переговори між Україною і РФ відновляться вже 1 квітня.

У новому інтерв'ю Арахамія, який є одним з представників України в Стамбулі, повідомив, що в п'ятницю сторони будуть говорити в онлайн-форматі.

Він підкреслив, що українська сторона не приймає ніяких рішень без попередніх консультацій з військовими.

"Якщо їм щось не подобається, ми просто це викреслюємо. Ми все обговорюємо з військовими, потім-з дипломатами, а потім вже щось озвучуємо", - заявив Арахамія.

Він розповів, що зараз Україна розглядає як приклад Ізраїль і концепцію "укріпленого нейтралітету". Йдеться про наявність сучасного озброєння оборонного характеру, а також можливості швидко мобілізувати резервістів.

Арахамія також повідомив, що про підписання будь-яких договорів з РФ може йти мова тільки після повного припинення вогню.

"Потім йде великий саміт міжнародних партнерів. А перед цим-повне відведення військ. Або після парафування на саміті має бути повне відведення військ. На позиції, де вони перебували до 23 лютого", - сказав Арахамія.

Він також заявив, що Україна підпише договір тільки "пакетом" - з остаточними позиціями з усіх спірних питань.

"На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що зараз потрібна була зустріч лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору. Через тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти", - додав Арахамія.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чого домоглася Україна в ході переговорів.

Як повідомляла Politeka, Арахамія розсекретив невідомі деталі переговорів з РФ.

Також Politeka писала, що переговорна делегація потрапила під удар, відчувши симптоми отруєння.