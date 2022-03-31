Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что в украинском Офисе генпрокурора открыли уже 3 457 уголовных дел против военнослужащих российской армии, которые нарушают все правила и обычаи ведения войны. Об этом советник написал в своем Twitter.
"ОГП начал 3 457 уголовных производств против военнослужащих РФ. По статье "нарушение законов и обычаев войны". Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", - написал Подоляк.
Отметим, ранее стало известно, что ООН объявила состав комиссии, которая займется расследованием военных преступлений в Украине. В комиссию в качестве трёх независимых членов войдут Эрика Мёсе из Норвегии, Ясминки Дзумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Гриффа из Колумбии.
Члены комиссии должны представить устный доклад о своей работе на 51-й сессии СПЧ ООН в сентябре 2022 года. Полноценный письменный доклад должен быть представлен в марте 2023 года. Кроме того, участники комиссии выступят с докладом на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН – она пройдёт в сентябре.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупированная грузинская "Южная Осетия" собралась в Россию, главарь сделал заявление: "В ближайшее время"
Ультиматумы и договор о капитуляции: Арахамия рассекретил неизвестные детали переговоров с РФ
Оккупанты открыли огонь по спящим людям, идет спасательная операция: "Завалов очень много"
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Напомним, В Минобороны сообщили, что российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции: что известно.
Как сообщала Politeka, Потап едко отреагировал на угрозы россиян, которые ему массово рассылают: "Не могли бы вы самоорганизоваться и...".
Также Politeka писала, что Народный депутат Ольга Стефанишина поделилась горькой потерей: "Погиб от российского снаряда".