Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что в украинском Офисе генпрокурора открыли уже 3 457 уголовных дел против военнослужащих российской армии, которые нарушают все правила и обычаи ведения войны. Об этом советник написал в своем Twitter.

"ОГП начал 3 457 уголовных производств против военнослужащих РФ. По статье "нарушение законов и обычаев войны". Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", - написал Подоляк.

Отметим, ранее стало известно, что ООН объявила состав комиссии, которая займется расследованием военных преступлений в Украине. В комиссию в качестве трёх независимых членов войдут Эрика Мёсе из Норвегии, Ясминки Дзумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Гриффа из Колумбии.

Члены комиссии должны представить устный доклад о своей работе на 51-й сессии СПЧ ООН в сентябре 2022 года. Полноценный письменный доклад должен быть представлен в марте 2023 года. Кроме того, участники комиссии выступят с докладом на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН – она пройдёт в сентябре.

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