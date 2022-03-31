Артист не стал молчать после того, как ему снова массово начали угрожать.

Украинский рэпер и продюсер Потап, муж Насти Каменских уже ранее вступался за Макса Барских, критиковал Ольгу Бузову, высмеивал поведение Тимати и отвечал на пропаганду Сергею Безрукову.

В этот раз певец показал, как ему угрожают в личных сообщениях незнакомцы, но это его ничуть не пугает, а даже забавляет.

«Дорогие Шантажисты! У меня Вам несколько предложений! Не поймите превратно, но! Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров телефонов, второе если не удаётся отправить с украинского, то хотя бы пишите по украински. Если не получается ни то не другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет российский флаг и фашисткая свастика.

И четвёртое, самое главное, простите но Вам придётся подождать, во первых я очень занят ,как и все мои друзья националисты, а таких больше 40 миллионов тем ,что мы боремся с вашими окупантами-фашистами, а во-вторых вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь, Щиро дякую за розуміння!», - пишет Потап.

Напомним, недавно в Бирмингеме состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины. На нем спели Эд Ширан, Джамала, Том Оделл, Нил Роджерс и многие другие звезды. На концерте было собрано около 16 миллионов долларов.

Джамала исполнила песню "1944", с которой выиграла Евровидение-2016. Отметим, артистка уже приняла участие в нескольких благотворительных концертах в поддержку Украины в разных странах.

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