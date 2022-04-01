Глава британских вооруженных сил адмирал Тони Радакин сообщил свою обновленную информацию о войне в Украине, передает ВВС.

По словам начальника штаба обороны Соединенного Королевства, Великобритания «очень осторожна» относительно того, чтобы верить заявлениям россии об отводе войск от Киева. И добавляет, что есть признаки того, что кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

"Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь", - сказал Радакин.

«Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из Киева и отступают как в России, так и в Беларуси...Это само по себе является тяжелой эволюцией для России, потому что они делают это в условиях контакта, поэтому Вооруженные силы Украины будут атаковать эти русские силы по мере их отступления», - заявил он.

Радакин предупредил, что ближайшие недели «будут и в дальнейшем очень тяжелыми» для Украины, а затем добавил: «Но Путин во многом уже проиграл».

"Путин не был дальновидным манипулятором событиями, в которого он хотел бы, чтобы мы верили, но Путин нанес себе вред из - за ряда катастрофических ошибок», - заявил Радакин.

Отметим, эксперт по разведке ЦРУ Джон Сифер говорит, что представители разведки США и Великобритании «кажется хорошо понимают планы и намерения кремля».

По его словам обе страны, вероятно, играют на паранойю Владимира Путина и создают трения в его ближайшем окружении.

В последние дни обе страны заявляли, что путин все больше изолирован и получает плохую информацию от военных советников.

You can hardly miss the information war that US and UK defense and intelligence chiefs are waging against President Putin - saying he’s being misinformed by his aides about the war’s progress. Tonight @BBCWorld News America got CIA veteran @john_sipher to decode what’s up pic.twitter.com/ff6LMJcm3M — Laura Trevelyan (@LauraTrevelyan) March 31, 2022

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