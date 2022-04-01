Британия предостерегает Украину от заключения "слишком быстрого" мира с россией. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источники в правительстве.
"Великобритания обеспокоена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Россией".
В Лондоне уверены, что"урегулирование должно быть достигнуто лишь тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции".
Издание приводит интересные детали недавнего телефонного разговора Бориса Джонсона и Владимира Зеленского.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Массированный ракетный удар по всей Украине": Арестович отреагировал на панику в Сети
Вот за это путин на вас напал: Невзоров пояснил, почему Украина станет самой популярной в мире на долгое время
Авто почернели от огня: появились подробности и кадры с места расстрела волонтеров
Идут в контратаку: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ и потерях противника
"Джонсон предупредил президента, что президент Путин - "лжец и хулиган", который использует разговоры, чтобы истощить вас и заставить пойти на уступки", - сообщает The Times.
Британия отмечает, чтобы Украина не шла на переговоры с Москвой и продолжала воевать.
Не исключено, что именно с этим связаны недавние обещания Лондона поставить Украине дальнбойную артиллерию и средства ПВО.
Отметим, на днях президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не пойдет ни на какие уступки.
"Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас-это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - заявил Зеленский.
Напомним, глава армии Британии рассказал о катастрофических ошибках российского диктатора:»Путин во многом уже проиграл"
Как сообщала Politeka, Зеленская рассказала о преследовании: «семья фигурирует в российских списках на уничтожение»
Также Politeka писала, что в Пентагоне назвали, где будут нанесены авиаудары