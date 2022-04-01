Британия предостерегает Украину от заключения "слишком быстрого" мира с россией. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источники в правительстве.

"Великобритания обеспокоена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Россией".

В Лондоне уверены, что"урегулирование должно быть достигнуто лишь тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции".

Издание приводит интересные детали недавнего телефонного разговора Бориса Джонсона и Владимира Зеленского.

"Джонсон предупредил президента, что президент Путин - "лжец и хулиган", который использует разговоры, чтобы истощить вас и заставить пойти на уступки", - сообщает The Times.

Британия отмечает, чтобы Украина не шла на переговоры с Москвой и продолжала воевать.

Не исключено, что именно с этим связаны недавние обещания Лондона поставить Украине дальнбойную артиллерию и средства ПВО.

Отметим, на днях президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не пойдет ни на какие уступки.

"Мы никому не верим - ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас-это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - заявил Зеленский.

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