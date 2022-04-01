Голова британських збройних сил адмірал Тоні Радакін повідомив свою оновлену інформацію про війну в Україні, передає ВВС.

За словами начальника штабу оборони Об'єднаного Королівства, Велика Британія «дуже обережна» щодо того, щоб вірити заявам росії про відведення військ від Києва. І додає, що є ознаки того, що кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

танк, російська техніка, війна

"Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі", - сказав Радакін.

«Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі…Це саме по собі є важкою еволюцією для Росії, тому що вони роблять це в умовах контакту, тому Збройні сили України атакуватимуть ці російські сили в міру їхнього відступу», - заявив він.

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Радакін попередив, що найближчі тижні «будуть і надалі дуже важкими» для України, а потім додав: «Але Путін багато в чому уже програв».

«Путін не був далекоглядним маніпулятором подіями, у якого він хотів би, щоб ми вірили, але Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок», - заявив Радакін.

Зазначимо, експерт з розвідки ЦРУ Джон Сіфер каже, що представники розвідки США та Великобританії «здається добре розуміють плани та наміри кремля».

За його словами обидві країни, ймовірно, грають на параною володимира путіна і створюють тертя в його найближчому оточенні.

Останніми днями обидві країни заявляли, що путін все більше ізольований і отримує погану інформацію від військових радників.

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