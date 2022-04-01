Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выступил за то, чтобы исключить россию из числа стран "большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что глава канадского правительства уже обсудил эту инициативу с президентом председательствующей в G20 Индонезии Джоко Видодо.

"Мы не можем вести дела как обычно, чтобы президент Владимир Путин просто сидел за столом вместе с нами, это будет чрезвычайно трудно для нас и непродуктивно для G20", - считает Джастин Трюдо.

По его словам, лидеры G20 ведут переговоры об участии России, потому что война в Украине "подорвала экономический рост для всех в мире, и россия не может быть конструктивным партнером".

Напомним, Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают за украинскую: СБУ перехватила разговор.

Как сообщала Politeka, В боях за Украину пал военный, который прошел Иловайск и Дебальцево: "Вечная память Герою".

Также Politeka писала, что На Луганщине ВСУ отбивают нападения оккупантов, отражены семь атак за ночь: ситуация все еще напряженная.