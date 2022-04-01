В четверг, 31 марта, украинский президент Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед парламентариями Австралии. Слова главнокомандующего имели такое сильное влияние на австралийцев, что практически сразу после его выступления, парламент страны принял решение о направлении в Украину гуманитарной и военной помощи. Об этом сообщает ABC News.
"Мы не просто отправляем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, наши боеприпасы, гуманитарную помощь, все это, наши бронежилеты", - заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон после выступления Владимира Зеленского в парламенте.
Кроме того, Моррисон заявил, что Австралия вводит пошлину в 35% на все товары, которые будут импортированы из России и Беларуси, в дополнение к уже действующим пошлинам. Решение вступит в силу с 25 апреля. Тогда же начнет действовать запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.
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