Миротворческая миссия в Украине возможна только при определенных условиях.

Об этом во время своего общения со СМИ в Польше заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Европейская правда».

Так, глава украинского МИД подчеркнул, что миротворческая миссия может зайти в Украину только при условии, что она не заморозит конфликт и не закрепит нынешние позиции сторон.

Таким образом Кулеба прокомментировал инициативу Польши, выступившей с предложение организовать миротворческую миссию для разрешения ситуации в Украине.

«С 24 февраля дополнительные территории Украины стали временно оккупированными. Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля. Иное не отвечает украинским интересам», - сообщил Кулеба.

Он добавил, что уже обсудил эту тему с вице-премьером Польши Ярославом Качинским. По словам украинского министра, он убедился, что Польша понимает позицию Украины.

Также Кулеба рассказал, что Украина еще не получила от РФ ответ на предложения, прозвучавшие во время переговоров в Стамбуле. Министр отметил, что этот ответ в будущем покажет, продолжает ли Кремль надеяться на свои ультиматумы, или же он готов к конструктивной дискуссии.

Напомним, глава МИД Кулеба рассказал об итоге переговоров с Байденом.

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