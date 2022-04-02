В телеграмм-канале Nexta опубликовали документ из Белого дома, согласно которому США вводит новые санкции против предприятий и организаций России и Беларуси.
Кроме оборонных предприятий, в санкционный список внесли КГБ Беларуси, отряд спецназа КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД РБ. Из белорусских предприятий там оказались МЗКТ, "БелОМО", "Пеленг" и т.д.
"Попадание в список означает блокировку доступа к американским технологиям, поскольку внесённые компании или организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США", - говорится в сообщении.
Полный список смотрите по ссылке. Официальное решение по санкциям будет обнародовано 7 апреля.
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