США ввели санкции против 120 предприятий и организаций из России и Беларуси

В телеграмм-канале Nexta опубликовали документ из Белого дома, согласно которому США вводит новые санкции против предприятий и организаций России и Беларуси.

Кроме оборонных предприятий, в санкционный список внесли КГБ Беларуси, отряд спецназа КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД РБ. Из белорусских предприятий там оказались МЗКТ, "БелОМО", "Пеленг" и т.д.

"Попадание в список означает блокировку доступа к американским технологиям, поскольку внесённые компании или организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США", - говорится в сообщении.

Полный список смотрите по ссылке. Официальное решение по санкциям будет обнародовано 7 апреля.

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