Об этом заявила глава Европарламента Роберта Мецола, которая прибыла с визитом в Киев и выступила на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
«Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента», - заявила европейский политик.
В своем выступлении она заявила, что напав на Украину россия «нарушила мировой порядок».
По словам Мецолы, сейчас в отношении рф нужно ввести больше санкций, чтобы страна-агрессор «ответила» за свои преступления.
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Мецола заявила, что Европейский Союз признает «европейские амбиции» Украины и стремление нашей страны присоединиться к нему.
Также глава Европарламента заверила, что Европа поможет Украине восстановиться после войны.
«Мы будем создавать Фонд солидарности с Украиной и организуем специальную донорскую конференцию для того, чтобы продолжать оказывать помощь Украине, потому что это нападение изменило вашу жизнь», - подчеркнула Мецола.
Помимо этого, президент Европарламента заявила, что в перспективе Европа должна освободиться от энергетической зависимости от рф. Мецола выразила надежду на то, что этой независимости европейские страны смогут добиться быстро.
Напомним, Арестович объяснил, чего добилась Украина в ходе переговоров.
Как сообщала Politeka, Евросоюз принял решение о важной помощи для Украины.
Также Politeka писала, что послы Евросоюза утвердили военную помощь Украине на сотни миллионов.