Так, согласно New York Times, США поможет союзникам передать Украине танки, предназначающиеся для обороны на Донбассе, и не только.

Итого США, передаст Украине:

ракетные системы с лазерной наводкой;

дроны SwitchBlade;

дроны Puma;

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защита от дронов;

бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;

нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;

приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

системы связи;

нестандартные пулеметы;

Услуги спутниковой съемки;

медикаменты, полевое оборудование и запасные части.

Добавим, что США обещали отправлять военную помощь Украине каждый день.

"Поставки поступают в этот регион ежедневно, в том числе на протяжении последних 24 часов.

Мы уже отправили первые полдесятка (грузовых самолетов – ред.) из примерно 30 в пределах тех $800 миллионов, которые принял президент", - заявил ранее спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что отправки включают вооружение, в котором украинские силы нуждаются больше всего, в том числе противотанковые и противовоздушные системы.

Напомним, в своем новом интервью Владимир Зеленский рассказал об ошибке, которую допустило НАТО в отношении Украины.

Также Politeka.net писала, что на Луганщине уничтожили кадыровцев.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в войсках оккупантов зреют бунты против руководства.