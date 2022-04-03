Так, согласно New York Times, США поможет союзникам передать Украине танки, предназначающиеся для обороны на Донбассе, и не только.
Итого США, передаст Украине:
ракетные системы с лазерной наводкой;
дроны SwitchBlade;
дроны Puma;
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защита от дронов;
бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины;
нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
системы связи;
нестандартные пулеметы;
Услуги спутниковой съемки;
медикаменты, полевое оборудование и запасные части.
Добавим, что США обещали отправлять военную помощь Украине каждый день.
"Поставки поступают в этот регион ежедневно, в том числе на протяжении последних 24 часов.
Мы уже отправили первые полдесятка (грузовых самолетов – ред.) из примерно 30 в пределах тех $800 миллионов, которые принял президент", - заявил ранее спикер Министерства обороны США Джон Кирби.
Кирби подчеркнул, что отправки включают вооружение, в котором украинские силы нуждаются больше всего, в том числе противотанковые и противовоздушные системы.
Напомним, в своем новом интервью Владимир Зеленский рассказал об ошибке, которую допустило НАТО в отношении Украины.
Также Politeka.net писала, что на Луганщине уничтожили кадыровцев.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в войсках оккупантов зреют бунты против руководства.