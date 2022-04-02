Если бы Украину взяли в НАТО, Альянс стал бы намного сильнее

Об этом, как передает Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«НАТО не хочет принимать нас. Я считаю, что это ошибка, потому что, если бы мы присоединились к НАТО, мы бы сделали Альянс гораздо сильнее. Мы - не слабое государство. Мы не предлагаем усиливать нас за счет стран НАТО... Мы – это дополнительная сила, движущая сила. Думаю, Украина – это важная составляющая Европейского континента», - заявил Зеленский.

Он добавил, что если Украину не принимают в НАТО, то пусть страны-члены помогут ей тяжелым оружием.

«Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, вы не можете дать нам F-18 или F-19, или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Дайте мне их в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну», - пояснил президент Украины.

Комментируя взрывы в российском Белгороде, Зеленский заявил:

«Мне жаль, что я не обсуждаю ни одного моего приказа как главнокомандующего. Лидер этого государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными Вооруженными силами Украины и когда они со мной разговаривают».

Ответил Зеленский и каков будет исход войны с Россией.

«Победа правды – победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это больной вопрос. Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом», - заявил президент, добавив, что Украина не торгует своей территорией, поєтому вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается.

Напомним, сильнейший пожар вспыхнул на нефтебазе в российским Белгороде.

Также Politeka.net писала, что Михаил Подоляк заверил, кто "афганизации" конфликта не будет.

Кроме того Politeka.net сообщала, что среди российских оккупантов зреют бунты против руководства.