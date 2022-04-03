Диктатор путин намерен показать "победу" в Украине специально к 9 мая, который ранее был Днем Победы и отмечался каждый год с парадом. Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц США, которые были ознакомлены с последними оценками американской разведки.

По их данным, до этого времени РФ захочет взять Донбасс под полный контроль. В остальной Украине российские сухопутные войска «не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия», но в случае с Донбассом у России больше шансов.

«Путин устроит парад победы 9 мая, независимо от статуса войны или мирных переговоров. С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?» – сказал представитель европейского министерства обороны.

Также сообщается, что рф намерена подготовиться к затяжному конфликту.

«путин готовится к долгой, затяжной войне в стиле Чечни, потому что ему, в определенной степени, больше некуда пойти», - информируют в разведке.

Мы также писали, продуктивная работа украинской системы противовоздушной обороны уже стала серьезной проблемой для воздушных и ракетных операций российских оккупантов.

«Неспособность россии выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов», – говорится в сообщении.

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