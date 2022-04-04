Владимир Зеленский рассказал о создании специального механизма правосудия в Украине для рашистов

Президент Украины Владимир Зеленский записал нестандартное обращение к украинцам после того, что вскрылось в Буче и других городах под Киевом.

Главное из обращения Президента:

▪️Сотни убитых, истерзанных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах. Последствия мародерства – то, что открылось в Буче и других городах, освобожденных от оккупантов.

▪️Принято решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного рассмотрения каждого преступления оккупантов на территории нашего государства.

▪️Суть механизма – совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей. Он позволит Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в страшной войне против Украинского народа.

▪️МИД, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, СБУ, разведка и другие структуры в соответствии со своей компетенцией должны направить все усилия на то, чтобы механизм заработал немедленно.

▪ Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и на Совбезе ООН во вторник.

▪️Сегодня – четырнадцатая годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс убрать Украину из серой зоны на востоке Европы. С серой зоны между НАТО и Россией.

▪️За 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и 8 лет войны на Донбассе. А теперь боремся за жизнь в страшной войне в Европе за все время после Второй мировой.

▪️Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не могут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями. И в Буче уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни.

▪️Посетил сегодня в госпитале Пограничной службы Украины наших пограничников, наших героев. В общей сложности соответствующим указом отметил государственными наградами сорок одного пограничника.

Напомним, Из Мариуполя, Бердянска, Рубежного и других городов: результаты работы гуманитарных коридоров за 3 апреля.

Как сообщала Politeka, Личные данные российских оккупантов слили в Сеть: "Должны предстать перед трибуналом".

Также Politeka писала, что Арестович обнародовал список частей и подразделений оккупантов, которые творили зверства на Киевщине: появились фото.