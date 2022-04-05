Об этом она заявила в интервью швейцарской Le Temps.

Подчеркнем, что Карла дель Понте представляла сторону обвинения на суде против Слободана Милошевича.

В интервью дель Понте назвала Путина "военным преступником" и заверила, что выдача ордера на его арест станет важным сигналом того, что "следственная работа проведена".

При этом она назвала выдачу ордера - "единственным существующим инструментом, который позволяет арестовать виновного в военном преступлении и передать его дело в Международный уголовный суд".

В то же время дель Понте признала, что подписанный ордер вовсе не означает, что Путин действительно будет взят под стражу.

"Если он останется в России, этого никогда не случится. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это станет ясным сигналом того, что против него выступают многие государства", – заверила экс-прокурор.

Тем временем на зверства в Буче отреагировали в США и НАТО.

Так, госдеп США обещает помочь задокументировать любые зверства оккупантов против гражданского населения Украины.

«Вы не можете воспринимать эти кадры иначе, чем удар под дых. С самого начала агрессии мы сказали, что, по нашему мнению, российские войска совершают военные преступления», - завил Госсекретарь Энтони Блинкен.

Также официальный представитель Госдепа Нед Прайс анонсировал новые санкции против РФ как ответ на убийства в Буче последуют «очень скоро».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал убийства оккупантами людей в Буче зверствами и заявил, что «такого жестокого отношения к мирному населению не было в Европе в течение десятилетий».

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Запад согласится на дальнейшие санкции против россии, в частности из-за зверств, совершенных в Буче.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам после кадров из Бучи.

Также Politeka.net сообщала, что в РФ началась скрытая мобилизация.

Кроме того Politeka.net писала, что бойцы ВСУ нанесли мощніе ударі по колоннам и самолетам оккупантов.