Британская оборонная разведка считает, что российская армия сосредоточила усилия на наступлении на востоке Украины, но испытывает проблемы с нехваткой припасов и личного состава. Об этом сообщается в обнародованных данных разведки Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине по состоянию на 7 апреля

Развитие наступательных операций на Востоке Украины является основным направлением деятельности российских вооруженных сил. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.

танки, оккупанты, война

Удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность украинских Вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинские власти.

Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и нехваткой припасов и личного состава.

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