Британская оборонная разведка считает, что российская армия сосредоточила усилия на наступлении на востоке Украины, но испытывает проблемы с нехваткой припасов и личного состава. Об этом сообщается в обнародованных данных разведки Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине по состоянию на 7 апреля

Развитие наступательных операций на Востоке Украины является основным направлением деятельности российских вооруженных сил. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.

Удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность украинских Вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинские власти.

Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и нехваткой припасов и личного состава.

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