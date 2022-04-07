Белорусские оппозиционные журналисты получили видео от очевидцев, на которых видно, как российские оккупанты отмечают свое награбленное и намародеренное в Украине. Видео паблики облетело в соцсетях и телеграмм-каналах.
«Из Беларуси в соцсети попало видео, как российские оккупанты, которые сбежали из-под Киева, отмечают свое награбленное и намародеренное в Украине местом на дискотеке в Мозыре под «еду я на родину»... Страна-изгой, страна убийц, насильников, мародеров и моральных уродов...» , - говорится в сообщении. Одновременно – мерзко и противно на это смотреть.
Напомним, все эти дни российские солдаты из Мозыря отправляли огромные посылки с награбленным «себе домой» в разные области РФ. Видео с места также попало в сеть.
На видео четко видно, как российские захватчики оформляют украденные телевизоры, электросамокат, 4 упаковки с кондиционерами AKAI, алкоголь с ценниками, видеокарты, аккумуляторы для автомобилей, вытяжки для кухни.
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