Множество активистов стараются затормозить движение фурам, что везут товары в беларусь и рф.

Как стало известно в сети, сейчас на польско-белорусской границе активисты блокируют фуры, которые везут товары в россию. Активистка Наталья Панченко представила специальное видео, в котором показала, как она вместе с коллегами продолжает тормозить движение фур, направляющихся в сторону рф и везут туда товары.

«Тысячи фур везут товар в россию. Мы уже заблокировали. Мы уже стоим», — говорит активистка Наталья Панченко.

Отметим, в прошлом месяце множество активистов старались затормозить движение фурам, что везли товары в беларусь и рф. На пункте пропуска Козловичи-Кукурики на польско-белорусской границе активисты довольно долго мешали пропуску авто.

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