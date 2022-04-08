Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал действия российской армии в Украине "систематическим убийством невинных людей".

Об этом сообщает Independent.

"Я думаю, что люди смотрят на то, что происходит в Украине, и они видят, что это систематическая резня невинных людей, какой бы термин вы ни использовали, это совершенно бессовестно, и мир сейчас в подавляющем большинстве на стороне украинцев, Великобритания вместе с нашими друзьями и партнерами продолжит делать все возможное, чтобы помочь", – заявил Джонсон журналистам.

Он напомнил, что сегодня вступают в силу новые санкции Британии против россии, и Великобритания "безусловно" посмотрит, какую дополнительную военную помощь может оказать Украине.

Отметим, что ранее Джонсон заявил, что свидетельства преступлений, совершенных против мирного населения в Буче, не выглядят "далекими от геноцида".

Также стоит добавить, что Великобритания ввела новые санкции против россии. В частности, были заморожены активы Сбербанка и запрещены новые инвестиции в российскую экономику. Под ограничительные меры попали также восемь российских олигархов.

Напомним, "Битва за Донбасс приближается": глава МИД Украины Кулеба выступил в Брюсселе и обратился к союзникам.

Как сообщала Politeka, Украина получит миллиарды долларов на восстановление: премьер Шмыгаль рассказал о переговорах.

Также Politeka писала, что Британская разведка раскрыла действия армии рф в Украине: наступление на Востоке и нехватка припасов.