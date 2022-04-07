Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства российской федерации в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только что право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановили. Военным преступникам нет места в органах ООН, задачей которых является защита прав человека. Благодарен всем странам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию Генассамблеи и выбрали правильную сторону в истории", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал табло с результатами голосования – 93 "за", 24 "против", 58 "воздержались". За приостановление членства России проголосовали в том числе Сербия и Армения, которые нередко поддерживают в голосовании Россию.

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Следует отметить, что приостановление членства является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно.

Напомним, "Битва за Донбасс приближается": глава МИД Украины Кулеба выступил в Брюсселе и обратился к союзникам.

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