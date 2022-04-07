Евросоюз утвердил новые санкции против, что они включают в себя, кроме угольного эмбарго и транспортной блокады.

Евросоюзу удалось на второй день утвердить пятый пакет санкций против россии после свидетельств о зверствах россиян в украинской Буче, содержащий, в частности, угольное эмбарго. Об этом сообщает Французское председательство в Совете ЕС.

Как и ожидалось, пакет будет содержать новые персональные санкции против российских олигархов, пропагандистов, военного и аппарата безопасности РФ и ключевых лиц из промышленного и технологического сектора.

Евросоюз согласился заблокировать активы ряда российских банков, ввести запрет на поставки оружия в рф и запретить экспорт ряда товаров в страну-агрессор. Последний оценивается в 10 млрд евро и будет включать, в частности, высокотехнологичные товары.

Относительно угольного эмбарго, как и ожидалось, страны согласились ввести его, но дата пока неизвестна. Как сообщалось, ЕС планировали отсрочить начало его действия на август.

Эмбарго коснется также ряда других товаров и сырья на сумму 5,5 млрд. евро ежегодно. Как ранее отмечалось, в список вошла и русская древесина.

ЕС не забыл и о портах: российским судам запретят заходить в порты стран-членов Евросоюза, а операторам дорожного транспорта теперь нельзя будет работать на территории блока.

После публикации в официальном Вестнике ЕС в пятницу меры вступят в силу.

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