Украинский президент и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский подвел итоги 43-го дня полномасштабного вторжения рф в Украину.

Главное из обращения президента Зеленского:

Война проявила всю правду и о нашей стране, и обо всех других странах, и о России, и о мире в целом.

Быть смелыми – это наш бренд. Вот это – быть нами. Быть украинцами. Если бы все в мире имели хотя бы 10 процентов смелости, которую имеем мы, украинцы, вообще никакой опасности для международного права и свободы народов просто не было бы.

Нужно больше санкций, еще более смелые санкции. Смелость и практичность должны являться критерием для оценки решений.

В первую очередь – Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшая санкция против России из всех, которые только могут быть.

Генеральная ассамблея ООН приняла решение об остановке членства России в Совете по правам человека. Пока что российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы и безопасности человека, для концепции прав человека как такового.

Русские пропагандисты готовят «зеркальный ответ» на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города.

Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность – неизбежна.

Призвал Грецию использовать свое влияние как части Евросоюза для спасения Мариуполя.

Призвал Кипр применить против России специальные меры. Такие, как отмена "золотых паспортов" для россиян. А также блокировка яхт и других российских судов, находящихся в водах Кипра.

В столицу возвращаются и дипломатические представители других государств. Вчера – посольство Турции. Сегодня – посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении. Нормальная работа посольств – это четкий сигнал агрессору о том, что Киев – наша столица.

Напомним, Угольное эмбарго, блок на активы банков и олигархов: ЕС утвердил пятый пакет санкций против рф.

Как сообщала Politeka, У путина впервые заговорили о больших потерях в Украине: "Для нас это трагедия".

Также Politeka писала, что "Военным преступникам нет места": россию вышвырнули из Совета ООН по правам человека.